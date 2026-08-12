Arretrati di indennità al pronto soccorso, Fials chiede chiarimenti sulla tassazione

Il sindacato Fials Vco apre la vertenza sulla tassazione degli arretrati dell'indennità di Pronto Soccorso.

Con una nota inviata al direttore generale dell’Asl l’organizzazione sindacale torna sulla recente liquidazione degli arretrati dell’indennità di Pronto Soccorso per le annualità 2023-2026, chiedendo ‘’di conoscere quale regime di tassazione sia stato applicato a tali emolumenti’’.

L’Agenzia delle Entrate, in merito alla tassazione degli arretrati, ha confermato un’interpretazione che Fials sostiene da tempo, a tutela economica dei lavoratori.

‘’Per questo motivo – scrive il sindacato - chiediamo che l’Asl VCO verifichi le modalità di tassazione adottate e ne dia puntuale informazione alle organizzazioni sindacali e ai dipendenti interessati. Qualora dalla verifica emergesse che agli arretrati sia stato applicato un regime fiscale diverso da quello previsto dalla normativa e dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, chiediamo che l’Azienda si attivi per adottare tutti i provvedimenti necessari alla rettifica della tassazione applicata, affinché ai lavoratori venga garantito il corretto trattamento fiscale.’’.