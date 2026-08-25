Tra calici e sapori, la Valle Loana diventa un percorso enogastronomico

Sapori del territorio, vini selezionati e una giornata immersi nella natura della Valle Loana. Sabato 29 agosto torna "Tra Calici e Territorio – Val Loana Edition", l'appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Malesco, Finero e Zornasco che propone un percorso enogastronomico tra le baite della valle e Fondo Li Gabbi.

Dalle 11.00 alle 15.00 i partecipanti potranno affrontare un itinerario articolato in cinque tappe, con due turni di ingresso: il primo alle 11.00 e il secondo alle 13.00. In ogni tappa saranno proposti prodotti locali abbinati a una selezione di vini provenienti da diverse realtà vitivinicole italiane, con spazio anche alle produzioni ossolane.

Il menù attraversa diverse specialità del territorio: affettati e salumi nostrani, marmellate e miele, ravioli burro e salvia, polenta sfregheide, formaggi, tartare di verdure estive, runditt con crema di nocciole e il tradizionale Caffè dul pariulin.

A proporre i prodotti saranno l'Azienda Agricola Valentina Ramoni, Azienda Evergreen, Pastificio Ossolano, Azienda Agricola Quirighetti Farm, Azienda Agricola Minimalia e Accademia dei Runditt. Sul fronte dei vini saranno presenti, tra le altre, Cantina di Tappia, Cantine Garrone, Cascina Castle't, Cantina Dea e Cantina Zamboni, insieme ad altre realtà vitivinicole italiane.

L'obiettivo è unire degustazione e scoperta della Valle Loana, accompagnando i partecipanti tra baite, natura e tradizioni locali. Terminato il percorso, dalle 15.00 la giornata proseguirà con le "fisarmoniche in allegria", tra musica e convivialità.

Per chi non dispone di un mezzo proprio sarà disponibile un servizio navetta privato su prenotazione. L'organizzazione offre inoltre la possibilità di pernottare in tenda e, su richiesta, di prenotare un'opzione vegetariana.

Informazioni sui costi, sul menù completo e sulle modalità di partecipazione sono disponibili attraverso i canali di Visit Malesco e della Pro Loco.