Piedimulera, dopo l’incendio scatta l’allerta per i versanti FOTO

Dopo la fine dell’emergenza incendio che ha colpito il comune di Piedimulera, dalla giornata di ieri “ha iniziato a palesarsi la fase successiva, con la vulnerabilità dei versanti”.

Lo fa sapere il sindaco Alessandro Lana, che spiega che a partire dalle prime ore dell’alba a Cimamulera e in località Madonna e Case Girardi Lana due piccoli rii sono stati invasi da piante e detriti portati a valle dai versanti bruciati.

“Il materiale litoide - sottolinea il sindaco - è finito in strada, ma per fortuna non ha arrecato danni a persone o veicoli. Prontamente è intervenuta la ditta che ha lavorato tutto il giorno in primis per liberare le arterie stradali ed in secondo luogo per ripristinare il corretto deflusso delle acque, oltre a liberare i due rii dal materiale franato. Domani i lavori proseguiranno in piazza della Chiesa e nelle zone ancora da pulire. Anche il sentiero che da Morlongo porta a Meggiana è stato colpito da una frana, ma la mulattiera era già stata chiusa al passaggio pedonale proprio in previsione di questi possibili eventi”.