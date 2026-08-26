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Sport | 26 agosto 2026, 14:15

Ciclismo, Ponti terzo sulle strade bergamasche

Al sesto trofeo Bike Avengers, gara per allievi svoltasi domenica ad Almenno San Bartolomeo

Ciclismo, Ponti terzo sulle strade bergamasche

Terzo posto per Gabriele Ponti del Pedale Ossolano al sesto trofeo Bike Avengers, gara per allievi svoltasi domenica ad Almenno San Bartolomeo, in provincia di Bergamo, sulla distanza di 78 chilometri. La prova, vinta da Lorenzo De Vecchi della Bustese Olonia alla media di 35,599 km/h, ha visto Ponti arrivare terzo  a 20’’.

Ottavo posto domenica a Castel San Giovanni (Piacenza) per Tommaso Milani (esordienti secondo anno) al gran premio Segio Motti nella gara vinta in volata da Andrea Mucciarelli del Busco Garolfo.

La giornata ha visto anche l'undicesimo posto per Nikolas Pioletti e il 20° per Riccardo Boldini.

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