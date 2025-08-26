Paffoni e Gruppo Altair, un legame sempre più solido FOTO E VIDEO

Un rapporto sempre più forte e consolidato quello tra la Paffoni Fulgor e il Gruppo Altair. Oggi, a Domobianca365, è stato suggellato un legame importante e significativo: la squadra al completo ha trascorso una giornata tra il Parco Avventura, i gommoni e i gonfiabili. Prima del pranzo alla Baita Motti, si è tenuta una conferenza stampa alla presenza di Paolo Zanghieri, presidente del Gruppo Altair.

"Con la Paffoni condividiamo valori e obiettivi in campo sportivo, sociale, culturale e territoriale. Per noi è un piacere supportarli: una partnership che va avanti da anni e che consideriamo strategica per portare visibilità alle nostre aziende anche fuori dal VCO. E farlo con una realtà che è un’eccellenza nello sport a livello nazionale è per noi importante", ha dichiarato Zanghieri.

Sulla stessa linea il direttore generale della Fulgor, Carlo Alberto Padulazzi: "Avere al nostro fianco il Gruppo Altair con i marchi In Energy, Domobianca365 e San Domenico è un motivo di orgoglio e responsabilità. Abbiamo da sempre chiari i nostri obiettivi, che sono quelli di fare il massimo a livello sportivo e di veicolare le eccellenze del nostro meraviglioso territorio".