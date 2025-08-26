 / Attualità

Attualità | 26 agosto 2025, 16:00

Vigili del Fuoco del Vco: “Attenzione alle false telefonate, nessuna rivista o raccolta fondi a pagamento”

Il Comando provinciale mette in guardia cittadini e attività commerciali: segnalare subito i tentativi di truffa alle forze di polizia

Si è appreso che stanno arrivando a privati cittadini ed attività commerciali del Vco telefonate di anonimi che, spacciandosi per esponenti dei Vigili del Fuoco, invitano a sottoscrivere abbonamenti a riviste gestite o più in generale afferenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Per quanto sopra, si rende noto alla cittadinanza, ad ogni buon fine, che i vigili del fuoco del Vco non sono coinvolti in alcuna pubblicazione di riviste a pagamento della propria organizzazione o nella raccolta fondi per dette pubblicazioni.

Il comando dei Vigili del Fuoco del Vco raccomanda a tutti coloro i quali vengano contattati con tali richieste di abbonamenti o di denaro per conto dei Vigili del Fuoco, di darne immediatamente notizia alle Forze di Polizia.

comunicato stampa a.f.

