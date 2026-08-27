Croce Rossa, a Domodossola un corso per nuovi volontari

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Domodossola propone un nuovo corso per chi desidera diventare volontario. È infatti in programma, per venerdì 11 settembre alle 20.30 presso la sede della Croce Rossa (in piazzale Curotti 5 a Domodossola) un incontro di presentazione del corso.

Si tratta di un appuntamento aperto a tutti, durante il quale i partecipanti potranno conoscere da vicino la realtà dell’associazione e scoprire tutte le attività in cui sarà possibile impegnarsi in qualità di volontari. Chi fosse interessato potrà poi iscriversi al corso. Per informazioni è possibile contattare il numero 0324 46600 oppure l’indirizzo e-mail domododossola@cri.it.