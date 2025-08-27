 / Cronaca

27 agosto 2025

Furti e violenza, divieto di ritorno a Domodossola e Stresa per due uomini

Allontanati dal territorio un torinese accusato di furti e un giovane sudamericano arrestato per aggressioni

Due persone sono state allontanate con divieto di ritorno nei comuni di Stresa e Domodossola con provvedimento di Foglio di via Obbligatorio. Trattasi di due uomini, un italiano di cinquantotto anni residente a Torino, responsabile di furti all’interno di esercizi commerciali nel centro storico di Stresa, l’altro un ventisettenne di origini sud americane residente in provincia di Aosta e tratto in arresto da personale dell’Arma dei Carabinieri per i reati di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza, lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

 

