Furti e violenza, divieto di ritorno a Domodossola e Stresa per due uomini

Due persone sono state allontanate con divieto di ritorno nei comuni di Stresa e Domodossola con provvedimento di Foglio di via Obbligatorio. Trattasi di due uomini, un italiano di cinquantotto anni residente a Torino, responsabile di furti all’interno di esercizi commerciali nel centro storico di Stresa, l’altro un ventisettenne di origini sud americane residente in provincia di Aosta e tratto in arresto da personale dell’Arma dei Carabinieri per i reati di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, resistenza, lesioni aggravate e porto abusivo di armi.