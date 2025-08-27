 / Attualità

Attualità | 27 agosto 2025, 14:55

Ancora maltempo, domani è allerta arancione

Previste piogge forti e temporali

Ancora maltempo, domani è allerta arancione

Come preannunciato nelle scorse ore, è in arrivo una forte ondata di maltempo a Biella e su quasi tutto il Piemonte. Poco fa l'Arpa ha diramato un'allerta meteoidrologica e idraulica sul proprio sito web, valida per la giornata di domani, giovedì 28 agosto. In particolare, sarà arancione l'allerta nella nostra provincia, assieme ad altri territori confinanti, come Vercellese, Novarese e Biellese.

È previsto, infatti, un “innalzamento del reticolo secondario, locali esondazioni e allagamenti, fenomeni di versate e cadute alberi – si legge nella nota - Precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, in intensificazione su tutta la parte centro-settentrionale del Piemonte, con picchi forti o molto forti dal tardo pomeriggio. I fenomeni proseguiranno nella notte intensificandosi ulteriormente, soprattutto sul Piemonte centro-orientale, con locali nubifragi, grandine e raffiche di vento”.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore