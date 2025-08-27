Concerto a Domodossola per il 60° anniversario della tragedia di Mattmark

In occasione del 60° anniversario della tragedia di Mattmark, il Coro bellunese Monte Dolado – Aldago è stato invitato a esibirsi il 29 agosto nel vicino Cantone svizzero del Vallese per un concerto commemorativo.

Il giorno successivo, sabato 30 agosto alle ore 21, il coro sarà protagonista a Domodossola presso la Chiesa della Madonna della Neve, in un concerto introdotto dal Coro Seo Cai di Domodossola. L’evento, ad ingresso libero, rappresenta un momento di memoria e riflessione, unendo la musica corale alla commemorazione delle vittime della tragedia e rafforzando i legami culturali tra le comunità alpine italiane e svizzere.