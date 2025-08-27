 / Eventi

Eventi | 27 agosto 2025, 14:30

Concerto a Domodossola per il 60° anniversario della tragedia di Mattmark

Il Coro Monte Dolado Aldago in scena sabato 30 agosto alla Chiesa della Madonna della Neve

Concerto a Domodossola per il 60° anniversario della tragedia di Mattmark

In occasione del 60° anniversario della tragedia di Mattmark, il Coro bellunese Monte Dolado – Aldago è stato invitato a esibirsi il 29 agosto nel vicino Cantone svizzero del Vallese per un concerto commemorativo.

Il giorno successivo, sabato 30 agosto alle ore 21, il coro sarà protagonista a Domodossola presso la Chiesa della Madonna della Neve, in un concerto introdotto dal Coro Seo Cai di Domodossola. L’evento, ad ingresso libero, rappresenta un momento di memoria e riflessione, unendo la musica corale alla commemorazione delle vittime della tragedia e rafforzando i legami culturali tra le comunità alpine italiane e svizzere.

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore