Memorial Giovannone, il Briga passa al Curotti contro la Juve Domo

Serata di calcio e di ricordo allo stadio Curotti di Domodossola, dove Juve Domo e Briga si sono affrontate nel Memorial Giovannone. Un appuntamento che ha unito il test sul campo in vista della nuova stagione all'omaggio a una figura che ha avuto un ruolo significativo nella storia del club granata.

La gara ha visto il Briga partire con grande efficacia, trovando due reti nei primi sette minuti e mettendo subito in salita la partita della formazione domese. La risposta della Juve Domo non si è però fatta attendere.

I padroni di casa sono riusciti a recuperare lo svantaggio già prima dell'intervallo. Lika e De Ponti hanno firmato le due reti che hanno riportato il risultato in equilibrio sul 2-2, riaprendo completamente l'incontro.

Nella seconda parte della serata spazio alle rotazioni. Entrambe le squadre hanno effettuato diversi cambi per dare minuti ai giocatori e proseguire il lavoro di preparazione in vista dell'avvio degli impegni ufficiali.

A trovare nuovamente la via della rete è stato il Briga, che nella ripresa ha segnato altre tre volte portando il risultato sul definitivo 5-2.