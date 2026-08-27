"Kaleon ha un progetto molto interessante: le aspettative sono alte"

È stato firmato nei giorni scorsi il contratto tramite il quale il comune di Vogogna affida ufficialmente la gestione del Castello Visconteo alla società Kaleon, di proprietà della famiglia Borromeo. Un cambiamento importante per uno dei beni storici e culturali simbolo dell’Ossola: “Riteniamo che il Castello abbia delle grandi potenzialità - spiega il sindaco di Vogogna Fausto Dotta - ma non immaginavamo che potesse essere affidato ad una società di questo livello. Kaleon gestisce tutto il patrimonio della famiglia Borromeo e ora abbiamo la possibilità di entrare in un circuito di grande importanza insieme a tesori come i Castelli di Cannero, Villa Pallavicino, la Rocca di Angera, le isole Borromee e il Parco Mottarone. Quindi, la nostra aspettativa è molto alta”.

La consegna ufficiale è stata posticipata di alcuni giorni dopo la firma del contratto, poiché si sono resi necessari alcuni lavori di sostituzione dei pavimenti. Ora è tutto pronto e nelle prossime ore è prevista la consegna delle chiavi all’amministratore delegato della società.

Il sindaco Dotta non nasconde la soddisfazione: “Il progetto che Kaleon ha presentato è molto interessante. Il Castello rimarrà aperto per sette o otto mesi di fila per tutto l’anno, dalla primavera a ottobre inoltrato, e poi tutti i fine settimana. Questo vuol dire, per noi, che essere inseriti in questo circuito porterà sicuramente molte più persone. Certo, ci siamo attirati qualche critica iniziale, ma io spero che questo possa essere un primo passo importante per il rilancio del Castello. Loro hanno a disposizione molte più risorse e più persone che si occuperanno della gestione. Hanno una marcia in più e, di conseguenza, ci aspettiamo tanto”.