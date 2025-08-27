Al via il corso gratuito di primo soccorso per aspiranti volontari 118 in Vigezzo

E' in partenza il corso gratuito di primo soccorso per aspiranti volontari 118 organizzato dal Corpo Volontari Ambulanza della Valle Vigezzo e rivolto a chi desidera diventare volontario soccorritore.

Si tratta di un corso di primo soccorso gratuito, aperto a tutti i maggiorenni, che prenderà il via martedì 16 settembre alle ore 20.30. Le lezioni si svolgeranno presso il Centro della Protezione Civile di Santa Maria Maggiore, con appuntamenti ogni martedì e giovedì alle ore 20.30. Il programma formativo include anche l’abilitazione all’uso del defibrillatore (DAE), strumento fondamentale per intervenire in situazioni di emergenza cardiaca.

Il corso rappresenta un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo del volontariato sanitario, acquisendo competenze pratiche e teoriche utili non solo in ambito professionale, ma anche nella vita quotidiana. Per ulteriori informazioni e per iscriversi, è possibile contattare direttamente gli organizzatori ai seguenti numeri: Luca, 349/4501974 Mattia: 349/7640825, Michele 327/6030209.