"Macugnaga booking": online la nuova piattaforma che rilancia l'offerta turistica della Perla del Rosa

Si chiama www.macugnagabooking.it, ma non è solo un moderno strumento di prenotazione on line per escursioni e visite guidate: è un metodo di lavoro e di promozione per migliorare il turismo esperienziale ai piedi del Monte Rosa.

“La fase di selezione e organizzazione delle esperienze che già oggi il turista può vivere a Macugnaga - spiega Filippo Cigala Fulgosi, vicepresidente dell’Unione Montana Valli dell’Ossola - ha consentito infatti di migliorare sia la collaborazione tra operatori, che la comunicazione verso l’esterno, con strumenti adeguati”.

Sono già 15 le attività prenotabili dal portale, che non sostituisce i siti web esistenti, ma si integra offrendo quello che ancora mancava ed è oggi molto richiesto dal turista: la possibilità di conoscere le esperienze che si possono vivere, con un’informazione chiara e completa, e soprattutto poterle prenotare dal proprio smartphone con conferma immediata. “Ringraziamo l’Unione Montana Valli dell’Ossola per questa importante opportunità, che siamo certi potrà crescere nel tempo con il coinvolgimento di tutti i gli operatori interessati”, è il commento del sindaco di Macugnaga Stefano Candiani.

Escursioni, benessere nei boschi, cultura walser, miniera d’oro, outdoor e proposte per famiglie e weekend: tutto in un unico catalogo digitale condivisibile dai portali turistici di Macugnaga e dai siti degli albergatori ed operatori, che possono così offrire un servizio prezioso ai propri ospiti. Il progetto, sostenuto dall’ Unione Montana Valli dell’Ossola e dalla regione Piemonte, nell’ambito di Fosmit (Fondo Sviluppo Montagne Italiane) è stato ideato e sviluppato da www.raccontidigitali.it – digital Lab di Lem, la società di Ornavasso protagonista di numerosi progetti nel campo degli eventi e della comunicazione turistica digitale.

“Il booking online è l’interfaccia digitale ed immediata di un progetto più ampio che valorizza e posiziona Macugnaga nel mercato del turismo esperienziale e della ricerca di attività personalizzate attraverso l’Intelligenza artificiale - spiega Antonio Longo Dorni, responsabile di Lem -. Con l’uso dell’Intelligenza artificiale i metodi di ricerca sono ormai cambiati in modo radicale e questa è un’opportunità da cogliere, così come il turismo climatico che sta ridisegnando la mappa e la stagionalità del turismo”.

Macugnaga Booking, attraverso meccanismi avanzati per garantire la visibilità in rete, si rivolge a chi cerca montagna vera a portata di strada: famiglie, coppie, senior e chi vuole una fuga dal caldo dalla pianura, a poca distanza laghi. Il sito è disponibile in italiano, inglese, francese e tedesco.