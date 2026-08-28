Ornavasso, riparte la rassegna "Armonie al Boden"

Riparte, per la quinta edizione, la rassegna musicale “Armonie al Boden”, contro concerti in programma dal 1° al 13 settembre nel santuario del Bode a Ornavasso.

Il primo appuntamento è previsto per martedì 1° settembre con “Breath of water”, che vede protagonisti Andrea Vettoretti e Andrea Candeli alle chitarre. Venerdì 11 settembre sarà la volta del Sus4tet, quartetto di sassofoni composto da Francesco Paolo Mazzali al sax soprano, Luca Magnani al sax contralto, Mattia Chiaradonna al sax tenore e Alessio Zanette al sax baritono, nel concerto “Nomi, suoni, città”.

La rassegna si chiude domenica 13 settembre con “L’antico nel presente: un ponte tra respiro e corde” con il Provocatio Ensemble. Protagonisti Andrea Formica al sax soprano, Gabriele Oglina al clarinetto, Giada Zerboni al clarinetto basso, Massimo Lombardi alla chitarra barocca, liuti e tiorba.

Tutti i concerti hanno inizio alle 21.00, con ingresso libero. La rassegna è promossa dal comune di Ornavasso con l’associazione culturale Artexe.