Valle Vigezzo tra magia e mistero: a Toceno il nuovo libro di Marco De Ambrosis

S’intitola “Luoghi magici e misteriosi in Valle Vigezzo” il nuovo libro di Marco De Ambrosis. La pubblicazione verrà presentata giovedì 27 luglio alle 21 in piazza della Chiesa a Toceno. La serata è organizzata in collaborazione con il Comune e l’Associazione Culturale Biblioteca di Toceno. Il libro, fresco di stampa ed edito da Il Rosso e il Blu, accompagna il lettore in un affascinante viaggio alla scoperta dei luoghi più enigmatici, suggestivi e ricchi di storia della Valle Vigezzo: antichi sentieri, leggende, tradizioni e paesaggi che custodiscono il fascino di un territorio unico. L’autore dialogherà con il pubblico, raccontando con la proiezione di immagini, curiosità e aneddoti legati alla genesi del libro e al suo profondo legame con la valle.