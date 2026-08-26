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Vigezzo | 26 agosto 2026, 14:32

Valle Vigezzo tra magia e mistero: a Toceno il nuovo libro di Marco De Ambrosis

“Luoghi magici e misteriosi in Valle Vigezzo” accompagna il lettore tra antichi sentieri, leggende e tradizioni. La presentazione in piazza della Chiesa con immagini, curiosità e aneddoti

Valle Vigezzo tra magia e mistero: a Toceno il nuovo libro di Marco De Ambrosis

S’intitola “Luoghi magici e misteriosi in Valle Vigezzo” il nuovo libro di Marco De Ambrosis. La pubblicazione verrà presentata giovedì 27 luglio alle 21 in piazza della Chiesa a Toceno. La serata è organizzata in collaborazione con il Comune e l’Associazione Culturale Biblioteca di Toceno. Il libro, fresco di stampa ed edito da Il Rosso e il Blu, accompagna il lettore in un affascinante viaggio alla scoperta dei luoghi più enigmatici, suggestivi e ricchi di storia della Valle Vigezzo: antichi sentieri, leggende, tradizioni e paesaggi che custodiscono il fascino di un territorio unico. L’autore dialogherà con il pubblico, raccontando con la proiezione di immagini, curiosità e aneddoti legati alla genesi del libro e al suo profondo legame con la valle.

Redazione

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