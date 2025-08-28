La Juve Domo ''celebra'' l'addio al calcio giocato di Andrea Soncin

La Juve Domo ha deciso di celebrare l'addio al calcio di Andrea Soncin. L’appuntamento è fissato per sabato 30 agosto alle ore 17.00 allo stadio Curotti di Domodossola, dove andrà in scena “La giornata di Andrea Soncin”, evento voluto dalla società ossolana per ringraziare il giocatore che tanto ha dato ai colori granata.

“Crediamo che un rapporto speciale debba continuare in ogni sua forma possibile – scrive la Juve Domo –. Andrea ci ha dato tantissimo in campo e fuori, alla società e ai suoi giocatori, e quindi lo celebriamo come merita, auspicando e augurando fortune all’allenatore e al dirigente che diventerà”. Il Programma prevede alle ore 18.00 amichevole all stars e dalle ore 19.00 aperitivo e grigliata.



