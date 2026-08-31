Autostrada A26, i cantieri attivi questa settimana

Autostrade per l’Italia ha diffuso la consueta informativa relativa ai cantieri attivi lungo l’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. Di seguito le modifiche alla viabilità per la settimana del 31 agosto.
Cantieri di deviazione di carreggiata:
Tra Baveno e Verbania in direzione Gravellona, tra la pkm 181+000 e la pkm 189+700, in modalità permanente da lunedì 31 agosto fino a venerdì 4 settembre.
Cantieri di corsia unica permanente:
Sul nodo di allacciamento A26/D36 provenendo da Genova in direzione Santhià, alla pkm 103+400, in modalità permanente.
Sul nodo di allacciamento A26/D08, provenendo da Milano in direzione Genova, alla pkm 23+200 in modalità permanente.