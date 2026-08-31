Controlli della velocità, ecco dove saranno attivi dal 1° al 6 settembre

La Polizia di Stato ha pubblicato il calendario dei controlli della velocità previsti dal 1° al 6 settembre sulle principali strade e autostrade. Le postazioni saranno attivate in giorni e località differenti per verificare il rispetto dei limiti e contrastare i comportamenti di guida che possono mettere a rischio la sicurezza della circolazione.

I controlli rientrano nelle attività di prevenzione degli incidenti stradali e puntano anche a sensibilizzare gli automobilisti sull'importanza di mantenere una condotta prudente e responsabile al volante.

Il rispetto dei limiti di velocità e l'adeguamento dell'andatura alle condizioni della strada, del traffico e del meteo rappresentano infatti elementi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti e garantire una maggiore sicurezza a tutti gli utenti della strada

1° settembre 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale Torino (TO).

Strade statali

SS 10 Padana Inferiore (AT), SS 758 Masserano-Mongrando (BI), SS 23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali

SP 166 della Val d'Ossola (VB), SP 422 di Valle Macra (CN).

2 settembre 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (CN), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 32 Ticinese (NO), SS 456 del Turchino (AT), SS 703 Tangenziale Est Novara (NO), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 758 Masserano-Mongrando (BI), SS 23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali

SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 229 Lago d'Orta (NO), SP 299 di Alagna (NO), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale Bra (CN).3 settembre 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali

SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (CN), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 32 Ticinese (NO), SS 32 Torino-Bardonecchia (TO), SS 703 Tangenziale Est Novara (NO), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 706 Tangenziale di Asti (AT), SS 758 Masserano-Mongrando (BI), SS 23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali

SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 229 Lago d'Orta (NO), SP 299 di Alagna (NO), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale Bra (CN), SP 30 (AL).

4 settembre 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A33 Asti-Cuneo (CN), A4 Torino-Milano (NO), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali

SS 10 Padana Inferiore (AT), SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (CN), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 32 Ticinese (NO), SS 32 Torino-Bardonecchia (TO), SS 703 Tangenziale Est Novara (NO), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 758 Masserano-Mongrando (BI), SS 33 del Sempione (VB), SS 23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali

SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 229 Lago d'Orta (NO), SP 299 di Alagna (NO), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale Bra (CN).

5 settembre 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (AT), SS 231 di Santa Vittoria (CN), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 32 Ticinese (NO), SS 703 Tangenziale Est Novara (NO), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 758 Masserano-Mongrando (BI), SS 33 del Sempione (VB), SS 23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali

SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 142 del Biellese (NO), SP 229 Lago d'Orta (NO), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale Bra (CN).

6 settembre 2026

Autostrade

A6 Torino-Savona (CN), A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (NO), A32 Torino-Bardonecchia (TO), A33 Asti-Cuneo (CN), A5 Torino-Aosta (TO), A55 Tangenziale Torino (TO), A8 (NO).

Strade statali

SS 20 Colle di Tenda e di Valle Roja (CN), SS 21 del Colle della Maddalena (CN), SS 231 di Santa Vittoria (CN), SS 28 del Colle di Nava (CN), SS 32 Ticinese (NO), SS 458 Asti-Chivasso (AT), SS 703 Tangenziale Est Novara (NO), SS 704 Tangenziale di Mondovì (CN), SS 758 Masserano-Mongrando (BI), SS 33 del Sempione (VB), SS 23 Colle del Sestriere (TO).

Strade provinciali

SP 12 Fondovalle Tanaro (CN), SP 229 Lago d'Orta (NO), SP 299 di Alagna (NO), SP 3 Sant'Albano Stura (CN), SP 422 di Valle Macra (CN), SP 661 delle Langhe (CN), SP 662 di Savigliano (CN), SP 702 Tangenziale Bra (CN).