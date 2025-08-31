Sagra della Patata, domenica ricca di eventi

Una giornata ricca di appuntamenti, quella di domenica 31 agosto, per la Sagra della Patata, con un programma che prende il via già durante la mattinata. Si inizia infatti alle 8.30 con le visite guidate alle bellezze di Montecrestese a cura della Pro Loco. Alle 10.30 l’apertura della sagra, della mostra mercato Arti e sapori Alto Piemonte e del concorso della patata. Alle 12.00 l’apertura del ristorante con servizio ai tavoli.

Si prosegue poi nel pomeriggio, alle 14.30, con l’esibizione dell’Orchestra del Sottobosco e alle 16.30 lo spettacolo dei Brigliesciolte. Alle 18.30 l’apertura del ristorante e alle 21.00 serata danzante con l’orchestra Romanet Band.

Nell’area giovani, alle 19.00 aperitivo in musica e alle 21.00 concerto tributo agli 883 con i Megamax; infine dalle 23.00 la musica di Jordan dj.

Nell’ambito della sagra si tiene, per la prima volta quest’anno, anche un raduno non competitivo di supercar e auto sportive, promosso dall’associazione Corriamo per un sorriso. Il programma prevede il ritrovo alle 8.00 al parco commerciale Laghi a Gravellona Toce, con accrediti e colazione. Alle 9.20 briefing e alle 9.30 partenza verso la Cascata del Toce.