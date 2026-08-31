Controlli della velocità in Ticino: ecco dove saranno dal 31 agosto al 6 settembre

La Polizia cantonale e le polizie comunali rinnovano l’attenzione sulla sicurezza stradale, ricordando come l’eccessiva velocità rappresenti una delle principali cause di incidenti, che possono avere conseguenze gravi o, nei casi più drammatici, fatali.
Per questo motivo, le autorità invitano gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.
Nell’ambito delle attività di prevenzione, durante la settimana 36, da lunedì 31 agosto a domenica 6 settembre 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Bellinzona – Polizie comunali
Arbedo, Bellinzona, Claro, Giubiasco.
Distretto di Locarno – Polizie comunali
Arcegno, Ascona, Gordola, Losone, Riazzino.
Distretto di Lugano – Polizie comunali
Agno, Barbengo, Besso, Davesco-Soragno, Loreto, Lugano, Manno, Massagno, Molino Nuovo, Pazzallo, Pregassona, Ruvigliana, Savosa, Viganello.
Distretto di Mendrisio – Polizie comunali
Balerna, Riva San Vitale.
Controlli della velocità semi-stazionari
Claro, Orino, Avegno.
Dall’elenco sono esclusi i rilevamenti effettuati con vetture civetta e i controlli con pistola laser, strumenti utilizzati esclusivamente per contrastare le infrazioni più gravi alla Legge federale sulla circolazione stradale.
La misura non riguarda inoltre i controlli effettuati sulla rete autostradale, in seguito al parere negativo espresso dall’Ufficio federale delle strade (USTRA).
La Polizia cantonale mantiene comunque la facoltà di effettuare, in via straordinaria, controlli non annunciati con l’obiettivo di contrastare le infrazioni più gravi e garantire la sicurezza degli utenti della strada.
I controlli programmati e preannunciati potrebbero infine non essere effettuati per esigenze di servizio o a causa di eventuali problemi tecnici.