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Scuola | 08 settembre 2026, 19:00

Nel Vco si torna in classe il 14 settembre: a Domodossola le superiori anticipano

Quasi 19mila studenti complessivamente nel Verbano Cusio Ossola. Liceo Spezia e Marconi Galletti Einaudi apriranno già giovedì 10 settembre, mentre per la maggior parte degli istituti il primo giorno di lezione sarà martedì 14

Nel Vco si torna in classe il 14 settembre: a Domodossola le superiori anticipano

Sono quasi 19mila gli studenti che frequentano complessivamente le scuole del Verbano Cusio Ossola, dalla scuola dell'infanzia fino agli istituti superiori. Per loro l'inizio del nuovo anno scolastico è fissato, secondo il calendario regionale, per lunedí 14 settembre. Ma non sarà così per tutti: a Domodossola, infatti, alcune scuole superiori hanno deciso di anticipare il ritorno sui banchi.

I primi a riprendere le lezioni saranno gli studenti del Liceo Spezia e dell'istituto Marconi Galletti Einaudi, dove la campanella suonerà già giovedì 10 settembre. Il Rosmini International Campus, invece, seguirà il calendario ordinario e aprirà lunedì 14 settembre.

A Verbania il ritorno in classe è previsto per il 14 settembre per gli studenti dell'Istituto Cobianchi, dell'Istituto Ferrini Franzosini, del Liceo Gobetti e del Liceo Cavalieri.

Stessa data anche per l'IIS Dalla Chiesa Spinelli di Omegna e per l'Ipseo Maggia di Stresa, che accoglieranno gli studenti martedì 14 settembre.

L'avvio del nuovo anno scolastico arriva dopo le iscrizioni per il 2026/2027, che hanno confermato alcuni cambiamenti nelle preferenze delle famiglie e degli studenti del Verbano Cusio Ossola. I licei continuano a rappresentare la scelta più diffusa, raccogliendo il 49,3% delle iscrizioni, in crescita rispetto all'anno precedente. Seguono gli istituti tecnici con il 32%, mentre i professionali si attestano al 18,7%.

Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, lunedì 14 settembre prima campanella per le due nuove scuole medie, Domo 1 e Domo 2, nate dalla riorganizzazione degli Istituti Comprensivi voluta dalla Regione Piemonte. 

Miria Sanzone

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