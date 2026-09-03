Piedimulera, anno scolastico al via con spazi rinnovati all’asilo Molteni

È iniziato oggi, giovedì 3 settembre, il nuovo anno scolastico per i bambini dell’Asilo Infantile Cav. Luigi Molteni di Piedimulera. Ad accoglierli al rientro anche alcuni spazi rinnovati grazie agli interventi realizzati durante l’estate.

I lavori di manutenzione straordinaria hanno interessato in particolare il blocco più vecchio della struttura, dove sono stati effettuati il risanamento e la successiva verniciatura delle pareti del refettorio e degli spazi destinati alle attività didattiche. L’intervento segue quello dello scorso anno, quando era stata realizzata la nuova cucina.

Il programma proseguirà nelle prossime settimane: entro settembre è prevista la posa di nuove tende con sistema elettrificato e di nuove veneziane, che sostituiranno quelle ormai datate.

"Saremo ripetitivi, ma per noi continuare ad investire negli ambienti scolastici rimane la priorità assoluta – sottolinea il sindaco Alessandro Lana –. Proseguiremo con la programmazione di altri interventi nei prossimi anni, sia sull’immobile dell’asilo sia su quello delle scuole elementari".