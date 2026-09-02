Asilo nido L'Aquilone, aperto il secondo bando di ammissione

È aperto il secondo bando di ammissione per l’asilo nido comunale l’Aquilone di Domodossola, per l’anno educativo 2026/2027. Le domande possono essere presentate entro le ore 12.00 del 1° ottobre.
I moduli per la domanda di ammissione sono scaricabili dal sito istituzionale del comune di Domodossola. Le domande possono essere poi presentate via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it, consegnate a mano all’ufficio protocollo del municipio (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00) oppure inviate tramite raccomandata A/R all’ufficio protocollo. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 0324 46545 oppure 0324 4921-Int. 7/ Int. 2.