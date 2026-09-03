Orientamento, Chiorino-Zappalà: “Un pilastro per costruire il futuro dei nostri giovani”

«L’orientamento è un pilastro della scuola che vogliamo costruire: una scuola capace di aiutare ogni ragazzo a capire quali sono le proprie capacità, a scoprire il proprio talento e soprattutto a conoscere davvero tutte le strade che ha davanti. Gli 11 milioni di euro investiti dalla Regione Piemonte vanno in questa direzione e danno continuità a un lavoro nel quale, come Fratelli d’Italia, crediamo fortemente». Lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Elena Chiorino e Davide Zappalà, commentando il nuovo avviso regionale per le attività di orientamento 2026-2028.

«Definire il proprio percorso è sempre più complesso, lo è ancora di più in giovane età. Per questo vogliamo accompagnare i giovani e le loro famiglie, facendo conoscere tutte le opportunità che il nostro sistema offre: dai licei agli istituti tecnici e professionali, dalla formazione professionale agli ITS Academy. Strade diverse, con la stessa dignità, nelle quali ciascuno deve poter trovare quella che maggiormente risponde alle proprie attitudini e aspirazioni» proseguono i consiglieri di FdI .

«C’è poi un altro aspetto nel quale crediamo molto: avvicinare sempre di più scuola e mondo del lavoro. Entrare nelle imprese, incontrare chi vi lavora, vedere da vicino mestieri e professioni permette ai ragazzi di conoscere opportunità che spesso nemmeno immaginano. Vogliamo dare loro gli strumenti per scegliere con libertà e consapevolezza, valorizzando talento, impegno e merito. E vogliamo che sempre più giovani possano guardare al territorio nel quale vivono come al luogo nel quale crescere e costruire il proprio futuro» concludono Chiorino e Zappalà .