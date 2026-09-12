Distretto Turistico dei Laghi, Tandurella replica al Pd: "Da che pulpito viene la predica?"

Fratelli d’Italia Vco replica al Partito Democratico dopo le critiche sulla nuova governance del Distretto Turistico dei Laghi. A intervenire è il presidente provinciale Angelo Tandurella, che respinge le accuse sulla scelta dei nuovi vertici e difende le competenze professionali degli eletti.

"Non intendiamo alimentare la polemica politica, ma quando la sinistra, pur di colpire il centrodestra, arriva a mettere in discussione la competenza professionale di stimati professionisti del territorio, il limite viene ampiamente superato", afferma Tandurella. Il presidente provinciale di FdI accusa inoltre il Pd di avere "memoria corta", ricordando che in passato avrebbe proposto alla guida del Distretto esponenti politici, compreso il proprio segretario provinciale.

Secondo Tandurella, i componenti del nuovo consiglio possono contare su una lunga esperienza nell’accoglienza e nella promozione del territorio. "Ridurre la loro presenza a una divisione di ruoli intacca la dignità professionale di persone serie e avvelena il clima attorno a un ente importante per l’economia locale. È un passaggio che il Pd farebbe bene a correggere".

La replica riguarda anche il peso della Regione nelle procedure di elezione, uno dei punti contestati nei giorni scorsi dal Pd. Fratelli d’Italia sostiene che le attuali modalità derivino dalla riforma della governance delle agenzie turistiche locali realizzata tra il 2016 e il 2017 dalla Giunta regionale di centrosinistra guidata da Sergio Chiamparino, con Antonella Parigi assessore al Turismo.

"Le regole di elezione e il peso regionale che oggi vengono denunciati come schiaccianti sono un’eredità del centrosinistra", prosegue Tandurella, che richiama anche il consenso ottenuto dalla nuova governance, indicato da FdI intorno al 90%.

Il presidente provinciale invita infine a chiudere le polemiche e a lasciare lavorare il nuovo consiglio: "La nuova squadra è già impegnata per dare risposte concrete al territorio e a chi opera nel turismo, e anche noi scegliamo di occuparci della crescita delle nostre valli e dei nostri laghi. Le polemiche sterili le lasciamo agli altri".