Movimento 5 Stelle, a Gravellona un incontro aperto per costruire la coalizione progressista

Un incontro aperto al territorio per discutere e definire le basi programmatiche di una futura coalizione progressista nel VCO. È l'iniziativa promossa dal Gruppo territoriale VCO del Movimento 5 Stelle per giovedì 10 settembre alle 20 nella sala consiliare del Comune di Gravellona Toce.

L'appuntamento, dal titolo "Parola al territorio", sarà aperto alla partecipazione dei cittadini e non sarà necessario essere iscritti al Movimento 5 Stelle o appartenere a una formazione politica.

"L'obiettivo è chiaro: definire insieme il perimetro programmatico entro cui dovrà muoversi la futura Coalizione Progressista", spiegano dal gruppo territoriale. Le proposte emerse dal confronto nel VCO saranno poi portate nell'ambito di Nova – "Parola all'Italia", percorso che culminerà nell'appuntamento nazionale in programma a Milano il 19 e 20 settembre.

L'iniziativa punta dunque a raccogliere idee e indicazioni dal territorio prima del confronto nazionale. "Non è necessario avere una tessera, né condividere già una posizione politica – sottolineano gli organizzatori –. La tua opinione conta. Abbiamo bisogno della tua voce".

L'incontro si terrà nella sala consiliare del Comune di Gravellona Toce, in piazza Resistenza 10, con inizio alle 20. Per partecipare è possibile iscriversi scrivendo all'indirizzo nova.vco@gmail.com.