Futuro Nazionale, il nuovo direttivo provinciale si presenta al Vco FOTO

Sono state ufficializzate pochi giorni fa le nomine regionali e provinciali di Futuro Nazionale, il nuovo partito fondato da Roberto Vannacci. A livello territoriale, la guida del partito nel Vco è stata affidata a Davide Titoli, ex segretario provinciale di Fratelli d’Italia, che ha ricevuto anche la nomina a vicario regionale. Accanto a lui, diversi rappresentanti della destra locale, ai quali sono stati affidati incarichi territoriali. In particolare, sono stati nominati tre vicecoordinatori provinciali, uno per ogni territorio: Ivan Albertella per il Verbano, Luigi Songa per il Cusio e Luigi Pellegrino per l’Ossola. Inoltre, Luca Partesana è il referente per la città di Verbania, mentre Fabio Falcioni, nominato referente regionale per sport e associazioni, è il responsabile organizzativo per il Vco. La presentazione ufficiale si è tenuta nella serata di ieri, 31 agosto, a Domodossola.

“Dopo aver lasciato Fratelli d’Italia - le parole di Titoli - avevo promesso che non avrei abbandonato la politica. E quando il generale Vannacci ha deciso di costruire questo nuovo progetto, la passione si è riaccesa e mi sono lanciato. Con tanto lavoro e impegno sono arrivato a ricevere un incarico regionale, importante per dare nuovo impulso anche al nostro territorio”. Al suo fianco, a livello regionale, anche Fabio Falcioni: “Questo incarico porterà tanto lavoro e impegno: sport e associazioni saranno fondamentali per l’identità del partito, come già sottolineato da Vannacci. Avrò un occhio di riguardo per il Vco, che nel mondo dello sport è un’eccellenza internazionale”.

Entusiasmo, per questo nuovo progetto, anche da parte di Luigi Songa, ex referente del movimento Indipendenza: “Vorremmo portare quella che è la nostra esperienza più antica della destra sociale, che in Italia ha radici profonde. Crediamo che questo territorio abbia bisogno di una destra concreta, radicata e consapevole”.

Anche per il territorio del Verbano, il referente Ivan Albertella si affida all’esperienza maturata negli anni: “Sono stato per dieci anni assessore, oggi sono consigliere (nel comune di Cannero Riviera, ndr). Ora sono pronto a mettere la mia esperienza a disposizione di tutto il Vco”.

In Ossola, l’esperienza passa da Luigi Pellegrino, attuale consigliere comunale di Santa Maria Maggiore: “Oltre all’esperienza da amministratore, grazie al generale ho sentito riaccendersi la passione per la politica. Il fatto che siamo ben rappresentati sul territorio dimostra l’attenzione del partito anche per i piccoli centri. Il nostro lavoro, ora, sarà quello di coinvolgere più persone possibile”.

L’obiettivo di Futuro Nazionale è anche quello di avere propri rappresentanti nelle principali città del Vco. Si inizia da Verbania, dove Luca Partesana ha il compito di “organizzare i tesseramenti e le adesioni, e soprattutto motivare quella parte della popolazione verbanese che è delusa dalla politica”.

Proprio questa parte di cittadinanza è, in particolare, quella a cui il movimento di Vannacci si rivolge: “Stiamo coinvolgendo tante persone che da anni non andavano a votare - spiega Titoli - ma anche insoddisfatti della destra e tanti giovani”.

La scelta di Domodossola come luogo per le presentazioni ufficiali del nuovo direttivo locale di Futuro Nazionale non è casuale: l’obiettivo è quello di farsi trovare pronti alle prossime elezioni comunali, in programma per il prossimo anno. “Inizieremo a fare delle valutazioni - conclude Titoli - il centrodestra non ha al momento un candidato ufficiale: inizieremo a dialogare con le altre forze in campo per capire come muoverci. Noi avremmo già un possibile candidato”.