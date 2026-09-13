Lunedì si torna in classe: anche nel Vco le visite della Regione

Lunedì 14 settembre suona la prima campanella anche nel Vco. Con il ritorno sui banchi prende ufficialmente il via l’anno scolastico 2026/2027 e, per l’occasione, alcuni rappresentanti della Regione Piemonte visiteranno gli istituti del territorio.

L’assessore regionale all’Istruzione e Merito Daniela Cameroni sarà alle 9.30 all’Istituto comprensivo del Vergante, tra Lesa, Pisano e Paruzzaro. Alle 12.30 raggiungerà invece l’istituto Maggia di Stresa, dove incontrerà studenti, insegnanti, dirigenti e personale scolastico.

Per l’Ossola la visita è in programma qualche giorno più tardi. Venerdì 18 settembre, alle 8.30, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Alberto Preioni sarà alla scuola primaria Milani di Domodossola.

Il calendario scolastico piemontese prevede la conclusione delle lezioni giovedì 10 giugno 2027, mentre per le scuole dell’infanzia le attività termineranno mercoledì 30 giugno.

"Il primo giorno di scuola è sempre un giorno speciale, per i ragazzi e per le loro famiglie, ma anche per tutto il Piemonte", dichiarano il presidente Alberto Cirio e l’assessore Daniela Cameroni, che hanno rivolto il loro augurio agli studenti e all’intera comunità scolastica.