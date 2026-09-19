Disabato (M5S): "Futuro Nazionale si sciacqui la bocca prima di parlare dell'Anpi"

“L’Anpi non “stride con la storia contemporanea”, ne rappresenta una parte fondamentale. Se ne facciano una ragione certi esponenti di Futuro Nazionale che non perdono occasione per fare uscite come questa, totalmente fuori luogo”. Così, in una nota, la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Piemonte Sarah Disabato.

“Le dichiarazioni di Emanuele Pozzolo sull’Anpi – prosegue - meritano una risposta ferma, perché rischiano di intaccare il significato della storia democratica del nostro Paese. L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia custodisce una memoria costruita da chi ha combattuto per la nostra libertà, grazie alla quale oggi anche Pozzolo può sedere in Parlamento e parlare liberamente. Non è certo qualcosa di cui liberarsi. Torino è una città Medaglia d’Oro per la Resistenza e la nostra Costituzione è antifascista. Se proprio vogliamo parlare di ciò che stride davvero con la storia politica contemporanea, allora dovremmo porci qualche interrogativo sulla presenza di Pozzolo nelle istituzioni, alla luce degli episodi che lo hanno visto protagonista negli ultimi tempi”.

“Prima di parlare dell’Anpi, della Resistenza e della storia democratica d'Italia, certi personaggi si sciacquino la bocca. Con umiltà e rispetto – conclude Disabato -. Il Movimento 5 Stelle sarà sempre in prima linea al fianco dell'Anpi e a difesa dei valori costituzionali”.