Nove anni dopo, Antonio Longo Dorni riprende la guida del Distretto Turistico dei Laghi

Dopo nove anni Antonio Longo Dorni torna alla guida del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell'Ossola. È stato eletto presidente con circa il 90% delle preferenze dall'assemblea, che ha espresso una percentuale analoga anche per il nuovo consiglio di amministrazione. Al suo fianco da oggi siedono Gianluca Barp, operatore turistico di Riale, in rappresentanza della Valdossola, Alessandra Cacciatore, guida turistica e dipendente della Navigazione Laghi d'Orta, per il Cusio e il Lago d'Orta, Pamela Romanello, giornalista e docente di Arona, e Flavio Cattaneo, albergatore.

Per Longo Dorni si tratta di un ritorno alla presidenza di un ente che, rispetto alla sua precedente esperienza, trova in una situazione profondamente cambiata.

"Undici anni fa la situazione del Distretto Turistico dei Laghi era sicuramente diversa - osserva -. Era un ente che aveva necessità di essere risanato sia dal punto di vista economico-finanziario sia dal punto di vista della mission. Oggi il Distretto è risanato e ricapitalizzato e può contare anche su diversi progetti regionali e Interreg avviati dal precedente consiglio di amministrazione che ha sicuramente ben lavorato. Nostro compito sarà proseguire nel lavoro dando la nostra impronta".

Il nuovo presidente, che ringrazia la regione Piemonte per la fiducia e l'assemblea per l'ampio consenso, spiega che tra le prime questioni da affrontare c'è quella indicata dalla stessa assemblea, ovvero individuare un destination manager, una figura professionale di alto profilo che possa contribuire alla crescita del turismo sul territorio.

"La promozione è già strutturata e viene effettuata anche egregiamente dalla regione Piemonte - spiega -. Noi dovremo lavorare anche su altri fronti. Uno di questi sarà il rapporto tra pubblico e privato, che considero centrale per il nuovo corso del Distretto. L'obiettivo è rafforzare la collaborazione tra operatori, enti e territorio, intervenendo anche sulle criticità che riguardano in particolare la montagna".

Il riferimento è soprattutto alla situazione degli impianti di risalita di Macugnaga, Vigezzo e Formazza, realtà che rappresentano una delle questioni più delicate per il turismo montano del territorio. La prospettiva dunque è quella di un Distretto più vicino alle esigenze del territorio e con un ruolo anche sul fronte delle competenze e della formazione. "Il Distretto deve diventare una sorta di centro delle competenze - sottolinea - supportare la formazione e dare tante attenzioni ai giovani, affinché ci siano per loro opportunità anche di lavoro".

Il nuovo consiglio di amministrazione si riunirà per la prima volta lunedì. Con l'insediamento ufficiale inizierà il confronto sulle priorità e sulle proposte dei nuovi componenti.

Tra i temi che Longo Dorni vuole portare al centro dell'azione del Distretto c'è anche l'intelligenza artificiale. Un cambiamento che il presidente paragona a quello vissuto dal settore turistico oltre quindici anni fa, quando Internet iniziava a modificare le modalità di comunicazione e promozione delle destinazioni.

"Fummo in qualche maniera precursori con tutte le attività di blog, community, social media - spiega infatti -. Oggi l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il turismo". La questione, secondo Longo Dorni, riguarda soprattutto la visibilità delle destinazioni: "Se le destinazioni turistiche e le attività turistiche non sono visibili sugli agenti, come ChatGpt, Gemini e altri, che stanno sostituendo i motori di ricerca, si rischia di rimanere nell'ombra".

Il lavoro del nuovo Cda dovrà tenere conto anche del cambiamento climatico e delle conseguenze sul rapporto tra lago e montagna. Anche i social media e gli influencer potranno rientrare nelle strategie future, soprattutto per raggiungere specifiche nicchie di turismo.