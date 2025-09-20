Juventus Domo per confermarsi in vetta, Piedimulera per cancellare lo zero in classifica

Dall’alto dei sei punti in classifica la Juventus Domo si appresta ad affrontare un derby delicato col Piedimulera, rimasto ancora a quota zero dopo 180 minuti di gioco in Promozione.

La classifica dice 1 fisso ma si sa che i derby in Ossola hanno qualcosa di indecifrabile e i gialloblu di Poma dovranno iniziare a far punti. Al Curotti (ore 15,30) dunque si affrontano due squadre che viaggiano su umori diversi con i granata in vetta e con l’attacco più prolifico sinora (7 reti) e un Piedimulera che di gol ne ha realizzati solo 2 subendone 6.

Torna al comunale anche l’Ornavassese, reduce da un successo e una sconfitta. Ospiterà sulle rive del Toce il Quincitava, che pure naviga a pari punti in classifica con i neri (tre).

Le insidie non finiscono mai invece per il Gravellona San Pietro, che ha racimolato un solo punto nella trasferta a Trino e domenica ha dovuto soccombere al Banchette Colleretto. I ragazzi di Agostini viaggeranno in terra novarese, affrontando un Arona ancora a zero punti e soprattutto ‘’vedovo’’ dell’allenatore Porcu che si è dimesso ad inizio torneo.

Il resto della giornata propone anche Banchette Colleretto-Union Novara; Città di Casale-Gattinara; Dufour Varallo-Ceversama; Trino-Orizzonti Canavese Alicese; Virtus Vercelli-Ivrea.