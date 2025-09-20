 / Calcio

Calcio | 20 settembre 2025, 16:22

Juventus Domo per confermarsi in vetta, Piedimulera per cancellare lo zero in classifica

E' già tempo di derby tra le due ossolane domenica al Curotti. L'Ornavassese riceve il Quincitava e il Gravellona va ad Arona

Dall’alto dei sei punti in classifica la Juventus Domo si appresta ad affrontare un derby delicato col Piedimulera, rimasto ancora a quota zero dopo 180 minuti di gioco in Promozione.

La classifica dice 1 fisso ma si sa che i derby in Ossola hanno qualcosa di indecifrabile e i gialloblu di Poma dovranno iniziare a far punti. Al Curotti (ore 15,30) dunque si affrontano due squadre che viaggiano su umori diversi con i granata in vetta e con l’attacco più prolifico sinora (7 reti) e un Piedimulera che di gol ne ha realizzati solo 2 subendone 6.

Torna al comunale anche l’Ornavassese, reduce da un successo e una sconfitta. Ospiterà sulle rive del Toce il Quincitava, che pure naviga a pari punti in classifica con i neri (tre).

Le insidie non finiscono mai invece per il Gravellona San Pietro, che ha racimolato un solo punto nella trasferta a Trino e domenica ha dovuto soccombere al Banchette Colleretto.  I ragazzi di Agostini viaggeranno in terra novarese, affrontando un Arona ancora a zero punti e soprattutto ‘’vedovo’’ dell’allenatore Porcu che si è dimesso ad inizio torneo.

Il resto della giornata propone anche Banchette Colleretto-Union Novara; Città di Casale-Gattinara; Dufour Varallo-Ceversama; Trino-Orizzonti Canavese Alicese; Virtus Vercelli-Ivrea.

re.ba.

