''Ricostruiremo il reparto di Urologia attorno alla figura del nuovo primario''

L' 11 maggio scorso, l’Asl Vco, rimasta senza gettonisti di urologia, dava il via alla riorganizzazione del servizio per cercare di limitare al minimo i disagi ai pazienti.

Un altro problema per la sanità del Vco, dopo che la Regione Piemonte, targata Cirio, aveva deciso di chiudere, al San Biagio di Domodossola, anche il punto nascite, riuscendo in una impresa che non era riuscita alle precedenti giunte che hanno governato il Piemonte in passato.

Sono trascorsi 5 mesi e ci siamo chiesti come è oggi la situazione di Urologia nel Vco.

‘’Partiamo dal primario – spiega Massimo Nobili, responsabile dell’ufficio stampa dell’Asl – . Il dottor Danilo Centrella ha vinto un concorso a Novi Ligure: attendiamo la sua conferma nel suo nuovo ruolo. Essendo però in aspettativa dovremo attendere che si liberi il suo posto per bandire il concorso per il nuovo primario. A Domodossola è rimasta la dottoressa Stefania Munegato, alla quale abbiamo affiancato medici dell’ospedale San Luigi di Torino che vengono tre fine settimana al mese, più un giorno la settimana’’

‘’Stiamo poi facendo dei concorsi – afferma - : dovrebbe arrivare un urologo mentre siamo in contatto con un altro urologo che avrebbe manifestato l’intenzione di venire nel Vco. Le attività ambulatoriali sul territorio provinciale continuano, mentre per gli interventi chirurgici abbiamo alcuni problemi sui tempi di attesa, ma riusciamo a far fronte anche con gli urologi del San Luigi e indirizzando i pazienti in altri ospedali. Una volta fatto il concorso da primario, attorno alla nuova figura ricostruiremo il reparto’’.