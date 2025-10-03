Domodossola, iniziati i lavori di riqualificazione di piazza Cortesia

Hanno preso finalmente il via i lavori per la sostituzione delle tubazioni di acqua e gas in piazza Cortesia a Domodossola. Un intervento a lungo atteso, che andrà a completare il “nuovo” centro città dopo la riqualificazione delle vie e delle piazze principali. Intervento che, però, ha tardato a iniziare, con il cantiere pronto da lunedì 29 settembre ma che, per alcuni giorni, è rimasto fermo, nonostante fosse già allestito e le modifiche alla viabilità fossero già attive, generando qualche perplessità nei cittadini. Nelle ultime ore, dunque, l’inizio ufficiale dei lavori che – secondo quanto annunciato dall’amministrazione – dovrebbero proseguire per circa 10 settimane.