Vco, Arcigay cambia guida e replica alle critiche: “Il Pride è anche politica”

Cambio alla guida di Arcigay Nuovi Colori, che apre una nuova fase della propria attività nel Verbano Cusio Ossola. Emanuele Avalle e Silvia Clo Di Gregorio sono i nuovi co-presidenti dell'associazione, che ha rinnovato anche il proprio direttivo.

L'annuncio arriva a pochi giorni dalla seconda edizione del Vco Pride, andata in scena domenica 4 ottobre a Gravellona Toce dopo una settimana di appuntamenti dedicati al tema “Crescere Liberə”. Secondo il bilancio conclusivo degli organizzatori, sono state circa 2.500 le persone che hanno partecipato alla manifestazione.

Per Arcigay Nuovi Colori il rinnovo dei vertici rappresenta ora il punto di partenza per proseguire il lavoro sul territorio. Nel corso dell'ultimo anno la rete costruita attorno al Vco Pride ha portato alla realizzazione di oltre 35 eventi, coinvolgendo associazioni, realtà culturali, volontari e amministrazioni locali.

“Quest'anno abbiamo portato il nostro Pride a Gravellona Toce, coinvolgendo una rete sempre più ampia di associazioni, realtà culturali, volontarie e volontari e 12 Comuni del Vco”, spiegano Avalle e Di Gregorio, sottolineando anche il patrocinio ricevuto dall'Ambasciata del Canada in Italia.

Nel documento conclusivo del Pride trova spazio anche una risposta alle critiche emerse per alcuni interventi e contenuti politici proposti durante la manifestazione. Gli organizzatori rivendicano la natura politica dell'iniziativa quando si parla di diritti civili, ribadendo allo stesso tempo che il comitato e le associazioni promotrici sono indipendenti e apartitiche.

“Il Vco Pride parla dei diritti e delle condizioni concrete in cui vivono le persone LGBTQIA+. Per questo è anche politico nel senso più nobile del termine”, spiegano gli organizzatori, sostenendo il diritto di intervenire e criticare le decisioni delle istituzioni quando queste incidono direttamente sulla vita delle persone.