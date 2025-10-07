Controlli stradali: 8 persone denunciate o segnalate per alcol e droga

Nel corso dell’ultima settimana i Carabinieri del Comando Provinciale hanno intensificato i controlli su tutto il territorio della provincia, concentrandosi sulla prevenzione dei reati in generale, sul controllo alla circolazione stradale e sull’attività di contrasto all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti tra i conducenti di veicoli.

I carabinieri della Compagnia di Verbania, nel corso del fine settimana hanno denunciato in stato di libertà:

un 37enne di Villadossola che alla guida del proprio autocarro in Brovello Carpugnino, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,56 g/l;

un 25enne di Mergozzo sorpreso mentre si aggirava per le vie di Gravellona Toce nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio da quest’ultimo Comune.

Segnalato amministrativamente alla Prefettura:

un 24enne, di Omegna, che controllato in Gravellona Toce, è stato trovato in possesso di gr. 1 di hashish;

I carabinieri della Compagnia di Domodossola, nel corso del fine settimana hanno denunciato in stato di libertà:

un 68enne, di Trontano, che alla guida del proprio autoveicolo ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,95 g/l;

un 55enne di Villadossola che alla guida della propria auto ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,82 g/l.

un 29enne di Domodossola che alla guida della sua auto si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici per verificare l’eventuale presenza di sostanza stupefacente nel sangue. Inoltre è stato trovato in possesso di gr. 0,91 di hashish.

un 45enne di Domodossola che alla guida della propria auto si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici per verificare l’eventuale presenza di sostanza stupefacente nel sangue.

Segnalato amministrativamente alla Prefettura:

un 34enne di Domodossola che in Domodossola, è stato trovato in possesso di gr. 0,7 e gr. 1,30 di hashish ed eroina;