Dall'inchiostro al digitale, un ponte che unisce il mondo: il 9 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Posta

In un’epoca dominata dall’istantaneità di notifiche, messaggi in tempo reale e caselle di posta elettronica sature, c’è un filo conduttore materiale che da oltre un secolo e mezzo continua a tenere in contatto persone, comunità e mercati in ogni angolo del pianeta. Ogni 9 ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Posta (World Post Day), ricorrenza internazionale istituita dalle Nazioni Unite per accendere i riflettori su uno dei servizi pubblici essenziali più antichi, capillari e resilienti della storia moderna.

La data scelta affonda le radici nella storia delle relazioni internazionali: il 9 ottobre 1874 a Berna, in Svizzera, veniva infatti firmato il Trattato che diede vita all'Unione Postale Universale (UPU). Quella convenzione storica pose fine al caos delle tariffe e dei regolamenti bilaterali tra singoli Stati, creando per la prima volta un territorio postale unico e garantendo la libera circolazione della corrispondenza oltre ogni confine. Fu ufficialmente durante il Congresso UPU di Tokyo del 1969 che si decise di trasformare quella data in una giornata di riflessione e celebrazione condivisa a livello mondiale.

Oggi il settore postale vive una profonda metamorfosi, mantenendo intatta la propria centralità. Se la tradizionale lettera cartacea ha assunto un fascino più intimo, legato alla memoria e alla sfera degli affetti, gli uffici postali e la rete dei portalettere si sono trasformati nel motore pulsante della logistica contemporanea. Con il boom dell’e-commerce, la distribuzione globale di pacchi e spedizioni ha assunto una valenza strategica senza precedenti per l'economia quotidiana di famiglie e imprese.

Non solo movimentazione merci: nei piccoli borghi, nelle vallate periferiche e nelle aree interne spesso prive di altri presidi istituzionali o bancari, lo sportello postale rappresenta ancora oggi un baluardo di prossimità insostituibile, garantendo servizi finanziari di base, identità digitale, supporto burocratico e contrasto al digital divide per le fasce di popolazione più anziane.

La celebrazione del 9 ottobre diventa così un tributo al lavoro quotidiano di milioni di operatrici e operatori postali nel mondo, capaci di attraversare le epoche rinnovando strumenti e linguaggi senza mai smarrire la loro missione originaria: accorciare le distanze e far sentire le comunità più vicine.