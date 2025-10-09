Coppa Italia Promozione: la Juventus Domo ribalta l’Ornavassese e vola agli ottavi

<article data-turn="assistant" data-scroll-anchor="true" data-testid="conversation-turn-274" data-turn-id="request-68d696b3-c8b4-8329-8bfd-878fbc23868a-6" dir="auto" tabindex="-1">

Impresa della Juventus Domo, che ribalta il 2-1 subito all’andata e conquista la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia Promozione. Ieri sera, sul campo dell’Ornavassese, i granata si sono imposti per 0-2, ribaltando così il risultato complessivo dei sedicesimi.

La gara è rimasta in equilibrio fino all’80’, quando Suppa ha trovato il gol del vantaggio domese, sbloccando una partita fino a quel momento molto combattuta. Pochi minuti più tardi l’arbitro ha assegnato un calcio di rigore alla Juventus Domo, trasformato con freddezza da Zani, che ha chiuso definitivamente i conti.

Con questa vittoria la squadra domese prosegue il proprio cammino e affronterà agli ottavi il Dufour Varallo, che ha eliminato l’Union Novara.