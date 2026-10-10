Meteo, weekend di sole e temperature fino a 22 gradi

Si preannuncia un fine settimana all'insegna del bel tempo, dove le previsioni meteorologiche per sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 indicano condizioni di generale stabilità, con temperature massime che potranno raggiungere i 22 gradi in entrambe le giornate.

Sabato 10 ottobre il cielo sarà parzialmente nuvoloso durante la notte, con temperature intorno ai 12 gradi. Al mattino sono previste nubi sparse, mentre nel pomeriggio il sole troverà maggiore spazio, accompagnato da un aumento delle temperature fino a 22 gradi. In serata il cielo diventerà sereno, con valori intorno ai 16 gradi. I venti saranno deboli, con velocità comprese tra 3 e 4 chilometri orari.

Domenica 11 ottobre si aprirà con cielo sereno durante la notte e temperature intorno ai 10 gradi. Al mattino il termometro potrà scendere fino a 9 gradi, con cielo caratterizzato da leggere velature. Nel pomeriggio il tempo resterà soleggiato, seppur con qualche nube alta, e le temperature raggiungeranno nuovamente i 22 gradi. In serata è previsto un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature intorno ai 16 gradi. I venti saranno deboli, prevalentemente da sud-sudest nelle ore pomeridiane, con raffiche non indicate e velocità fino a 9 chilometri orari.

Nessuna precipitazione è prevista durante l'intero fine settimana, che si annuncia quindi particolarmente favorevole alle passeggiate, alle escursioni e alle attività all'aperto nel capoluogo ossolano e nelle località circostanti.