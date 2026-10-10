Cibo prodotto in laboratorio, Coldiretti Novara-Vco: “Restano dubbi su sicurezza e sostenibilità”

Ancora una volta è la scienza a confermare le preoccupazioni sollevate da anni da Coldiretti, che per prima ha acceso la luce sugli interessi delle multinazionali intenzionate a sostituire il cibo prodotto dagli agricoltori e dagli allevatori con quello realizzato in laboratorio, presentandolo come più economico, più sostenibile e sicuro per la salute dei cittadini. Una narrativa basata su false notizie che continua a scontrarsi con la realtà scientifica ed economica. Lo studio realizzato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, Campus di Piacenza, al quale hanno contribuito oltre dieci scienziati, mette nuovamente in evidenza criticità e interrogativi ancora aperti sulla sicurezza, sulle caratteristiche nutrizionali e sulla reale sostenibilità ambientale di queste produzioni, decine e decine di volte più dannose l’ambiente.



A sgretolarsi è anche la narrazione economica costruita intorno ai cibi prodotti in laboratorio. Quella che Coldiretti aveva denunciato come una grande operazione speculativa per portare il cibo nelle mani di pochi oligarchi senza scrupoli nemmeno per la salute dei cittadini, mostra oggi tutti i suoi limiti. I costi elevati e le difficoltà di rendere sostenibile la produzione su scala industriale, ha mandato in fumo miliardi di investimenti portando alla chiusura di molte start up e spinto parte del settore a cercare nuovi sbocchi nel pet food, gli alimenti per gli animali domestici.

“Avevamo denunciato fin dall'inizio il rischio che dietro la promessa di un'alimentazione più conveniente e sostenibile si nascondessero soprattutto gli interessi finanziari di pochi grandi gruppi, con l'obiettivo di mettere in discussione il futuro della zootecnia e delle filiere agroalimentari tradizionali – affermano il Presidente di Coldiretti Novara-Vco Fabio Tofi e il Direttore Domenico Pautasso - È una battaglia sulla quale Coldiretti ha mobilitato milioni di cittadini, raccogliendo oltre due milioni di firme e contribuendo al percorso che ha portato nel 2023 all'approvazione della legge italiana contro i cibi prodotti da colture cellulari, prima Nazione al mondo. Un impegno proseguito in Europa con la grande manifestazione del 19 marzo 2025 davanti alla sede dell'Efsa a Parma, dove 30mila agricoltori hanno chiesto trasparenza, controlli rigorosi e studi clinici e preclinici prima di qualsiasi autorizzazione. Accanto alla battaglia contro i cibi prodotti in laboratorio, Coldiretti porta avanti con la stessa determinazione quella contro gli alimenti ultraformulati, sempre più presenti sulle tavole e nelle mense, che numerose ricerche scientifiche associano a rischi gravi per la salute soprattutto in età giovanile. Un impegno concretizzato con Campagna Amica per la Salute, la grande alleanza tra medici, agricoltori e cittadini che ci ha portato, lo scorso 10 luglio, a livello nazionale ed in 5 ospedali piemontesi, ad organizzare mercati contadini, laboratori, convegni, distribuzione di prodotti freschi, sani e genuini proprio per combattere i prodotti ultraformulati. Difendere la salute dei cittadini significa difendere il reddito degli agricoltori, la biodiversità, la Dieta Mediterranea e un modello alimentare fondato sul cibo naturale, sulla qualità e sulla trasparenza. Una battaglia che continuerà in Italia e in Europa, perché il futuro dell'alimentazione non può essere deciso dagli interessi finanziari di multinazionali senza scrupoli”, concludono.