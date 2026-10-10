Baceno, un concerto per celebrare i dieci anni dell’associazione Ruminelli

Sarà la musica a celebrare il decimo anniversario dell’associazione culturale Ruminelli. Questa sera, sabato 10 ottobre, alle 21, la chiesa di San Gaudenzio a Baceno ospiterà il concerto “Armonie e virtuosismi”, affidato al violinista Andrea Cardinale e al pianista Alessandro Magnasco. Un appuntamento che ricorda anche i dieci anni dalla scomparsa di Paola Angela Ruminelli, fondatrice e benefattrice dell’associazione.

I due musicisti, che collaborano da un quarto di secolo e hanno alle spalle oltre 1.400 esibizioni in tutto il mondo, proporranno un viaggio musicale attraverso tre secoli, alternando pagine di grande intensità espressiva a composizioni particolarmente impegnative dal punto di vista tecnico.

Il programma si aprirà con la “Sonata KV 301” di Mozart, seguita da “Le streghe” di Paganini. Saranno poi eseguiti i “Quattro pezzi romantici op. 75” di Dvořák e lo “Scherzo WoO 2” di Brahms. La seconda parte della serata sarà caratterizzata da sonorità spagnole, con la “Danza spagnola n. 5” di Granados, la “Romanza andalusa” e la “Carmen Fantasy” di Sarasate. A concludere il concerto sarà il “Morceau de salon op. 6” di Rachmaninov.

Per Andrea Cardinale si tratta di un ritorno in Ossola: nel 2016 aveva partecipato a Domodossola a una serata dedicata a Mario Ruminelli, per anni primo violino del Teatro Carlo Felice di Genova. Il violinista, protagonista di una carriera internazionale e autore di numerose incisioni discografiche, suonerà per l’occasione uno strumento Vuillaume del 1864.

Al suo fianco Alessandro Magnasco, diplomato al Conservatorio di Genova, vincitore di diversi riconoscimenti internazionali e protagonista di registrazioni per la Rai e altre emittenti radiotelevisive.

L’ingresso alla serata è gratuito, offrendo al pubblico l’opportunità di partecipare a un appuntamento che unisce la grande musica al ricordo di una figura importante per la vita culturale ossolana.