Le antiche culture occitana e walser protagoniste dell'incontro “Canti di Terra”

Un viaggio alla scoperta di due antiche culture alpine, attraverso le loro lingue, la musica e la letteratura. Sabato 10 ottobre, alle 18.00, lo Spazio Contemporaneo di via Teatro 1 a Domodossola ospiterà “Canti di Terra”, un incontro con Valeria Tron e Anna Bacher dedicato alle tradizioni occitana e walser.

L'appuntamento è organizzato dal Circolo letterario “L'Obelisco” e dall'associazione culturale LetterAltura, in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso di Domodossola. Al centro dell'incontro ci saranno due lingue che custodiscono secoli di storia e identità culturale. L'occitano, derivato dal latino volgare e conosciuto anche come lingua d'Oc, fu la lingua dei trovatori medievali, citata anche da Dante. Ancora oggi viene parlato nella Francia meridionale, in numerose vallate piemontesi delle province di Torino e Cuneo, in alcuni comuni della Liguria e a Guardia Piemontese, in Calabria.

Il walser titsch, invece, affonda le proprie radici nelle migrazioni delle popolazioni provenienti dalla valle del Goms, in Svizzera, che attraversarono le Alpi dando origine a insediamenti in diverse località, tra cui Formazza, Macugnaga, Rimella, Gressoney e Bosco Gurin, nel Canton Ticino. A raccontare queste due realtà saranno Valeria Tron, originaria del mondo culturale occitano, e Anna Bacher, poetessa e divulgatrice della cultura walser.

Valeria Tron è intagliatrice del legno, musicista e scrittrice. Ha partecipato al Premio Tenco, importante manifestazione dedicata alla canzone d'autore, ed è autrice dei romanzi “L'equilibrio delle lucciole” e “Pietra dolce”, pubblicati da Salani. Anna Bacher è invece impegnata nella valorizzazione e nella trasmissione della lingua e delle tradizioni walser. Il dialogo tra le due protagoniste offrirà l'occasione per approfondire le affinità e le differenze tra due culture che, pur sviluppatesi in territori diversi, condividono un forte legame con la montagna, le tradizioni e la memoria delle comunità locali.

L'ingresso è a offerta consapevole, con il ricavato destinato a sostenere le attività culturali di LetterAltura e del Circolo letterario “L'Obelisco”.