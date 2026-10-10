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Cultura | 10 ottobre 2026, 09:31

"I Promessi Sposi" inaugurano la nuova stagione teatrale al Caveau di Domocentro

Il 10 e 11 ottobre doppia replica dello spettacolo di Carlo Decio, che rilegge il classico manzoniano come una moderna serie tv

&quot;I Promessi Sposi&quot; inaugurano la nuova stagione teatrale al Caveau di Domocentro

Si inaugura questo fine settimana la nuova edizione della rassegna “Caveau Teatro”, in scena al Caveau di Domocentro di Domodossola. Ad aprire la manifestazione, con una doppia data – sabato 10 alle 21.00 e domenica 11 ottobre alle 17.00 – è Carlo Decio, che propone una personale versione de “I Promessi Sposi” con la regia di Matteo Riva.

L’attore, solo in scena, trasforma il capolavoro di Alessandro Manzoni in una vera e propria serie tv. L’opera racchiude infatti tra le sue pagine tutti gli ingredienti delle grandi produzioni seriali: un matrimonio proibito, la lotta tra potenti e oppressi, omicidi, rapimenti, intrighi e molto altro. nello spettacolo di Decio, dunque, con dramma, commedia e colpi di scena un classico intramontabile ritrova freschezza, trasformandosi in un racconto coinvolgente.

Come tutti gli spettacoli di Caveau Teatro, l’ingresso è a offerta libera e consapevole.             

l.b.

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