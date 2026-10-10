Aperto il parcheggio dell'ex Macello: 106 nuovi posti auto

Sono disponibili i 106 nuovi posti auto ricavati nell'area dell'ex Macello di Domodossola. Il parcheggio, situato in via De Gasperi, si trova di fronte ai giardini pubblici di via Trieste, a breve distanza dalla stazione ferroviaria e dal centro.

L'intervento, dal valore complessivo di circa 821mila euro, è stato realizzato attraverso la collaborazione tra l'amministrazione comunale e City Green Light, società incaricata della gestione della sosta a pagamento in città.

Il progetto aveva preso il via alla fine di maggio con la demolizione di alcune strutture murarie e la pulizia dell'area. Dopo i lavori proseguiti durante l'estate, lo spazio è ora accessibile agli automobilisti. Gli stalli sono a pagamento, una scelta pensata per favorire il ricambio dei veicoli nell'arco della giornata.

Intanto si prepara un nuovo cantiere in centro. Da lunedì il parcheggio di via Cadorna sarà chiuso per permettere gli interventi di riqualificazione, necessari anche a risolvere i problemi di infiltrazioni che interessano da tempo la struttura.