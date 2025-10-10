Premia in festa: l'11 e il 12 ottobre torna la tradizione con sport, cultura e gastronomia

La comunità di Premia si prepara a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti grazie alla Festa di Premia 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre presso l’area Pasquer (ex Pattinaggio). Due giornate che intrecciano sport, cultura, fede e convivialità, con un calendario pensato per coinvolgere adulti e bambini.

Il sabato si aprirà con il ritorno della tradizionale corsa non competitiva “Quatar pess par Premia”, che condurrà i partecipanti lungo i sentieri attorno al paese per circa 5 chilometri, con un percorso ridotto di 2 chilometri riservato ai più piccoli. Nel pomeriggio, spazio alla cultura con la presentazione del libro “Eco di passi lontani” dello scrittore locale Ferruccio Del Zoppo. A seguire le premiazioni degli atleti e, dalle 19.30, la cena sotto il tendone con il piatto tipico della festa: risotto con salsiccia e radicchio mantecato al grasso d’Alpe (su prenotazione). La serata proseguirà con musica e momenti di socialità.

La domenica sarà invece dedicata al tradizionale appuntamento religioso: alle 11.00 la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di San Michele, seguita alle 12.00 da un aperitivo offerto dalla Pro Loco in collaborazione con i ristoratori locali. Nel pomeriggio, alle 15.00, si terranno il Vespro, la Processione e l’Incanto delle offerte, accompagnati dal Corpo Musicale di San Rocco. Gran finale ancora all’area Pasquer, con una tombolata e una castagnata aperte a tutta la comunità.

Per entrambe le giornate sarà attivo il servizio bar, gestito dalla Pro Loco di Premia, che cura l’intera organizzazione dell’evento.