Trasporto merci, sul Sempione utilizzato il 26,3% della capacità ferroviaria

Solo il 26,3% della capacità ferroviaria teoricamente disponibile per il trasporto merci lungo l'asse Lötschberg-Sempione è stato utilizzato nel primo semestre del 2026. Il dato emerge dal rapporto dell'Ufficio federale dei trasporti svizzero, che permette di analizzare non soltanto i volumi delle merci movimentate, ma anche il livello di impiego delle infrastrutture ferroviarie.

Rispetto allo stesso periodo del 2025, quando il tasso di utilizzo raggiungeva il 45,8%, si registra una diminuzione di 19,5 punti percentuali.

Il documento indica che lungo il corridoio Lötschberg-Sempione la capacità teorica destinata ai convogli merci è di 110 tracce ferroviarie giornaliere, considerando entrambe le direzioni di marcia.

Si tratta di valori teorici, che non corrispondono necessariamente alla disponibilità effettiva della rete. Il numero di collegamenti che possono circolare dipende infatti anche dalle condizioni operative delle infrastrutture e dalle eventuali limitazioni alla circolazione.

Un altro elemento analizzato dal rapporto riguarda l'affidabilità dei servizi ferroviari. Nel primo semestre del 2026 il 45,7% dei treni del trasporto combinato transalpino svizzero ha raggiunto la destinazione con un ritardo compreso tra zero e trenta minuti, una percentuale pressoché invariata rispetto al 45,5% registrato nello stesso periodo del 2025.

Rimangono significativi i ritardi più consistenti. Il 30,6% dei convogli è arrivato con oltre tre ore di ritardo, mentre nell'anno precedente la percentuale era del 33,4%. Sono invece aumentati i ritardi compresi tra una e tre ore, passati dal 12,3% al 14,7%.

Particolarmente rilevante il dato relativo ai collegamenti da nord verso sud. Nel secondo trimestre del 2026, il 21% dei treni del trasporto combinato ha raggiunto la destinazione con almeno dodici ore di ritardo.

Le statistiche sulla puntualità si riferiscono all'intero sistema del trasporto combinato transalpino svizzero e non soltanto al Sempione. Evidenziano comunque le difficoltà che interessano l'organizzazione dei collegamenti internazionali, per i quali il rispetto dei tempi di consegna rappresenta un elemento importante.