In Canton Vallese censite 37 linci

Meno linci in Vallese rispetto a quanto previsto. Lo direbbe lo studio dell'Università di Berna che ha censito «almeno 37 linci indipendenti» sul territorio cantonale, ovvero molte meno delle 80 talvolta annunciate. L’Università rimarca come l’errore sia frutto «di un'errata estrapolazione dei dati del monitoraggio ufficiale della lince, condotto in tutta la Svizzera da Kora», la fondazione di Ittigen incaricata dalla Confederazione della gestione della fauna selvatica.

In materia di grandi predatori lo studio rileva che le linci del Vallese sono concentrate nella parte nord-occidentale del cantone e quindi verrebbero conteggiate insieme alle popolazioni delle Prealpi vodesi e bernesi, dove sarebbero molto meno numerose.

Alcune fonti, tra cui anche il Consiglio di Stato vallesano, indicano per il nord-ovest del Vallese una densità di 5,2 linci ogni 100 km2, lo studio dell'Università di Berna, «più preciso perché limitato al territorio strettamente vallesano», giunge a un valore tre volte inferiore in questa zona, ovvero 1,7 linci ogni 100 km2, precisa il comunicato.

Un censimento – hanno spiegato i i ricercatori dell'ateneo bernese – fatto analizzando «le immagini della vasta rete di fototrappole che copre tutto il territorio cantonale, raccolte sistematicamente e indipendentemente dal monitoraggio ufficiale, durante gli ultimi tre inverni».

Ricordiamo che nel marzo scorso, la lince era stata ripresa anche in Ossola. Una conferma della sua presenza nel territorio del Vco, essendo stata rilevata anche in passato, poiché la lince aveva lasciato diverse tracce sulla neve. Una presenza riconfermata dalla Polizia provincia che sta monitorando la fauna selvatica.