Lavori sulla SS 33, senso unico alternato tra Gravellona e Mergozzo

Anas comunica che, a causa di lavori per la posa della linea elettrica, è istituito un senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri lungo la SS 33 del Sempione, nei territori dei comuni di Gravellona Toce e Mergozzo. Il provvedimento riguarda in particolare il tratto compreso tra il km93+470 e il km 95+300 e prevede cantierizzazioni di lunghezza non superiore a 300 metri. Le modifiche alla viabilità sono previste dal 15 al 21 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.00.
