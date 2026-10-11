Animali da compagnia, fondi per i comuni del Vco contro abbandoni e maltrattamenti

Nuove opportunità per i comuni del Verbano Cusio Ossola interessati a promuovere iniziative a favore del benessere degli animali da compagnia. La Regione Piemonte ha aperto un bando da 60mila euro complessivi per finanziare campagne educative, formative e informative dedicate al possesso responsabile degli animali e alla prevenzione degli abbandoni.

Il finanziamento è rivolto agli enti locali piemontesi, che potranno presentare progetti singolarmente oppure in forma associata. Anche le amministrazioni del Vco potranno quindi partecipare, nel rispetto dei requisiti previsti dall'avviso regionale.

Le attività finanziabili comprendono campagne contro il randagismo, iniziative per favorire le adozioni consapevoli e gli affidi temporanei degli animali ospitati nei canili, oltre a percorsi informativi sulle responsabilità dei proprietari.

Particolare attenzione viene riservata alla prevenzione dei maltrattamenti, alla corretta gestione degli animali e ai rischi legati all'acquisto di cuccioli di provenienza sconosciuta. I progetti potranno inoltre affrontare le difficoltà che possono emergere nella convivenza quotidiana tra persone e animali.

Non potranno accedere al finanziamento gli enti che hanno già ottenuto il contributo attraverso l'analogo bando regionale del 2025, anche come partecipanti a progetti associati. Tra questi figura il Comune di Verbania, già beneficiario della precedente edizione.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 30 ottobre 2026, accompagnate dalla documentazione prevista e dall'atto di avvallo dell'Asl territorialmente competente.

Tutte le informazioni, i requisiti e i moduli per partecipare sono disponibili nel bando ufficiale della Regione Piemonte.