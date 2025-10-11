A Quincinetto prova del nove per la lanciata Juventus Domo

Sarà la trasferta in casa del Quincinetto Travagnasco la prova del nove per una lanciata Juventus Domo. I padroni di casa sono quarti a 5 punti dagli ossolani . Su tra partite interne i torinesi hanno raccolto una vittoria, un pari e una sconfitta e se vogliono restare attaccati al gruppo di testa devono fare punti contro la capoclassifica. La Juventus Domo però al momento ‘’non fa prigionieri’’: 5 vittorie su 5 partite, 15 reti fatte, solo 4 subite.

Partita delicata per il Piedimulera opposto all’Arona. La squadra di Poma ha colto finalmente il primo successo dopo 4 ko di fila, ma l’Arona arriva da tre successi di fila. I 90’ di domenica diranno chi sta meglio pur sapendo che al ‘Terzi’ non è facile per nessuno fare punti. Anche perché alle spalle di Joao Gabriel Brugnera Benvegnù (Lupetti Trino), capocannoniere con 6 reti, c’è con altri giocatori anche l’inossidabile Alessandro Elca che di reti ne ha fatte 3, compresa quella della vittoria di domenica per il Piedimulera.

Cercasi punti disperatamente per l’Ornavassese, che dopo la vittoria alla prima ha infilato 4 ko. Al Comune arriva la Virtus Vercelli, a conferma che il calendario non è stato benevolo per i neri che hanno già affrontato Ivrea, Quincinetto Tavagnasco, Città di Casale e Dufour Varallo, cioè squadra già protagoniste in campionato.

La trasferta di Novara, in casa Union, ci dirà se è il momento della svolta per il Gravellona San Pietro, che ha faticato ad inserirsi nella nuova realtà di Promozione. Sin qui solo due i punti raccolti. ‘’L’abbiamo approcciata male la partita col Banchette, anche se sinceramente non era quella la partita in cui fare punti. Ma anche in altre partite ce la siamo giocata. E’ chiaro che è arrivato il momento di fare qualche punto per non restare troppo staccati. Nelle prossime partite dovremo fare risultato e questi incontri ci daranno una buona risposta’’ ha detto in una recente intervista Dino Guarducci, direttore generale del Gravellona San Pietro.

La giornata propone anche Orizzonti Canavese-Gattinara; Ivrea-Banchette Colleretto; Ceversama-Lupetti Bianchi Trino.